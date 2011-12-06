В Сумах первокурсниками Кадетского корпуса стали 72 лицеиста

В этом году таких лицеистов – 72. С приветственным словом к первокурсникам обратились первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко, и.о. начальника учреждения полковник Юрий Стрижук, начальник управления профессиональной подготовки и организации образовательной деятельности Государственной пограничной службы Украины, полковник Олег Фигура, командир воинской части Национальной гвардии Украины, подполковник Евгений Казанцев, начальник военной кафедры СумГУ Николай Ляп, преподаватели лицея и родители.
В этот день, по многолетней традиции лицея, почтили память погибших защитников Украины минутой молчания и склоненным флагом заведения, провели ритуал вручения погон лицеистами выпускного курса своим младшим товарищам - первокурсникам, символизирующий начало настоящей мужской дружбы и желание служить родному народу, а также Приказом председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнеко наградили подполковника Владимира Полежай и майора Игоря Бабченко медалями «20 лет добросовестной службы»
Около ста сумских кадетов посетили предприятия оборонной промышленности в Харькове....
В Каменец-Подольском, на базе лицея с усиленной военно-физической подготовкой, финишировала V Всеукраинская спартакиада среди военных лицеев и лицеев с усиленной...
Во время торжеств ко Дню ВДВ, состоявшихся 2 августа возле Мемориала погибшим воинам-афганцам, председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь пообещал в... 13
Пресс-служба губернатора распространила видеозапись, на которой глава Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь в компании сумских кадетов поздравляет жительниц региона с 8... 5
36 учеников кадетского класса, который 1 сентября этого года начал свою деятельность на базе Глуховской школы №6, дали клятву украинского... 1