В Сумах первокурсниками Кадетского корпуса стали 72 лицеиста Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И. Г. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины с началом учебного года пополнился первокурсниками.

В этом году таких лицеистов – 72. С приветственным словом к первокурсникам обратились первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко, и.о. начальника учреждения полковник Юрий Стрижук, начальник управления профессиональной подготовки и организации образовательной деятельности Государственной пограничной службы Украины, полковник Олег Фигура, командир воинской части Национальной гвардии Украины, подполковник Евгений Казанцев, начальник военной кафедры СумГУ Николай Ляп, преподаватели лицея и родители.

В этот день, по многолетней традиции лицея, почтили память погибших защитников Украины минутой молчания и склоненным флагом заведения, провели ритуал вручения погон лицеистами выпускного курса своим младшим товарищам - первокурсникам, символизирующий начало настоящей мужской дружбы и желание служить родному народу, а также Приказом председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнеко наградили подполковника Владимира Полежай и майора Игоря Бабченко медалями «20 лет добросовестной службы»