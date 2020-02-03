Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:20138

В Путивле изъяли из продажи сомнительную молочную продукцию

На Сумщине во время проверки торговой точки из оборота изъяли 40 кг молочной продукции без надлежащей маркировки, предпринимателя привлекли к ответственности.

Во время внеплановой проверки продовольственного магазина в г. Путивль специалистами Путивльского отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Конотопского управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области установлен факт реализации пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, а именно: «Сметана 15%», «сыр голландский», «сыр», «сыр изюм», «сыр ваниль». Названия продуктов питания определена по ценниками предпринимателя, потому что больше никакой сопроводительной информации и документации на упомянутые продукты питания предприниматель не имел.

Согласно требованиям законодательства, оператор рынка в рамках своей деятельности обязан обеспечить соблюдение требований законодательства о предоставлении информации о пищевых продуктах, действие которого распространяется на их деятельность, а также проверять соблюдение этих требований. Маркирование вышеупомянутых молочных пищевых продуктов, которое доступно конечному потребителю не соответствовало требованиям ст.6 ЗУ N 2639.

Инициирована процедура изъятия из обращения указанных пищевых продуктов общим весом 40,1 кг на сумму около 3 тыс. грн.

Указанные пищевые продукты изъяты предпринимателем из обращения и возвращены поставщику.

Кроме вышеуказанного, оператор рынка - предприниматель, осуществлял изменение информации, сопровождающей пищевой продукт, в случае, предусмотренном статьей 5 Закона Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», при том, что он не является производителем и ответственным за эту информацию и на что не имеет права.

На момент проверки было выявлено, что в обращении оператора рынка, а именно в реализации находились пищевые продукты, названия которых были изменены и не соответствовали информации, сопровождающей пищевой продукт - творожок глазури молокосодержащий, 26% жира с ванилином, однако на ценнике оператора рынка указано «Сырок ванильный», также продукт молокосодержащий сырный плавленый, колбасный копченый, указано как «Сыр копченый» и др.

По результатам инспектирования и обработки распорядительных документов, по указанному предпринимателю Главным управлением Держпродспоживслужбы в Сумской области вынесено два постановления о наложении штрафа за нарушение Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных», продовольственного законодательства и корма за общую сумму 78 тыс. грн.

Покупая продукты, будьте внимательны к маркировке и в случае выявления несоответствия, обращайтесь в Главное управление Держпродспоживслужбы в Сумской области.

Экономика Фальсификат
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарств
04.08.2021 10:13

Сумские пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарств

Фигуранты наладили поставки медпрепаратов сомнительного происхождения, от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек....

СБУ ищет, кому успели продать фальсифицированный антисептик сумские дельцы
30.04.2020 11:47

СБУ ищет, кому успели продать фальсифицированный антисептик сумские дельцы

Служба безопасности Украины блокировала в Сумах незаконное изготовление и реализацию лечебным учреждениям региона некачественного фальсифицированного антисептического средства....

В Сумах накрыли цех по производству фальсифицированного антисептика
30.04.2020 11:31

В Сумах накрыли цех по производству фальсифицированного антисептика

В Сумах прекращено масштабное производство и реализацию фальсифицированной антисептической жидкости...

На Сумщине продают фальсифицированное масло
14.02.2020 10:58

На Сумщине продают фальсифицированное масло

Покупая масло дешево, вы должны понимать, что это может быть фальсификат....

В Сумах продают фальсификат «Иволжанской»
03.02.2020 16:12

В Сумах продают фальсификат «Иволжанской»

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области выявлен факт реализации фальсифицированной минеральной воды «Иволжанская» в торговых сетях г. Сумы....

Новости

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
Як у Сумах відзначатимуть День міста
30.08.2021 15:01
Дівчинка з Сумщини отримала ін'єкцію найдорожчим препаратом світу
Сегодня 16:40
В Путивле изъяли из продажи сомнительную молочную продукцию
Сегодня 16:20
На Сумщине открыли доску памяти полковнику Евгению Коростелеву
Сегодня 16:00
Спасатели активно проводят профилактическую работу среди жителей Сумщины
Сегодня 15:32
Шосткинские полицейские оперативно раскрыли угонщика мопеда
Сегодня 14:54
За хранение детской порнографии сумчанину грозит до 6 лет заключения
Сегодня 14:32
На Сумщине прогнозируют значительное похолодание
Сегодня 14:12
Відсьогодні розпочався прийом проєктів у рамках громадського (партиципаторного) бюджету
Сегодня 13:56
Пострадавшая в ДТП учительница из Белополья умерла в больнице
Сегодня 13:45
На Сумщине спасатели освобождали «заложников» Держпродспоживслужбы
Сегодня 13:31
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.