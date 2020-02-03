В Путивле изъяли из продажи сомнительную молочную продукцию На Сумщине во время проверки торговой точки из оборота изъяли 40 кг молочной продукции без надлежащей маркировки, предпринимателя привлекли к ответственности.

Во время внеплановой проверки продовольственного магазина в г. Путивль специалистами Путивльского отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Конотопского управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области установлен факт реализации пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, а именно: «Сметана 15%», «сыр голландский», «сыр», «сыр изюм», «сыр ваниль». Названия продуктов питания определена по ценниками предпринимателя, потому что больше никакой сопроводительной информации и документации на упомянутые продукты питания предприниматель не имел.

Согласно требованиям законодательства, оператор рынка в рамках своей деятельности обязан обеспечить соблюдение требований законодательства о предоставлении информации о пищевых продуктах, действие которого распространяется на их деятельность, а также проверять соблюдение этих требований. Маркирование вышеупомянутых молочных пищевых продуктов, которое доступно конечному потребителю не соответствовало требованиям ст.6 ЗУ N 2639.

Инициирована процедура изъятия из обращения указанных пищевых продуктов общим весом 40,1 кг на сумму около 3 тыс. грн.

Указанные пищевые продукты изъяты предпринимателем из обращения и возвращены поставщику.

Кроме вышеуказанного, оператор рынка - предприниматель, осуществлял изменение информации, сопровождающей пищевой продукт, в случае, предусмотренном статьей 5 Закона Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов», при том, что он не является производителем и ответственным за эту информацию и на что не имеет права.

На момент проверки было выявлено, что в обращении оператора рынка, а именно в реализации находились пищевые продукты, названия которых были изменены и не соответствовали информации, сопровождающей пищевой продукт - творожок глазури молокосодержащий, 26% жира с ванилином, однако на ценнике оператора рынка указано «Сырок ванильный», также продукт молокосодержащий сырный плавленый, колбасный копченый, указано как «Сыр копченый» и др.

По результатам инспектирования и обработки распорядительных документов, по указанному предпринимателю Главным управлением Держпродспоживслужбы в Сумской области вынесено два постановления о наложении штрафа за нарушение Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных», продовольственного законодательства и корма за общую сумму 78 тыс. грн.

Покупая продукты, будьте внимательны к маркировке и в случае выявления несоответствия, обращайтесь в Главное управление Держпродспоживслужбы в Сумской области.