На Сумщине открыли доску памяти полковнику Евгению Коростелеву Сегодня 1 сентября 2021, на фасаде школы в селе Сенное Сумского района открыли мемориальную доску памяти полковника Евгения Коростелева, погибшего в зоне АТО / ООС.

На торжественном митинге присутствовали представители областной и районной администрации, начальник Сумского гарнизона, военнослужащие двадцать пятый и двадцать седьмой бригады, личный состав Сумского областного ТЦК и СП, родные и близкие полковника Евгения Коростелева.

Полковник Вооруженных сил Украины, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины при исполнении служебного долга под пгт Новотроицкое на Донбассе 19 ноября 2019 года.

Это уже не первая мемориальная доска, посвященная Евгению Коростелеву. В январе этого года в Сумах в родной школе погибшего полковника также открыли доску памяти.