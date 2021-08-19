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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщине открыли доску памяти полковнику Евгению Коростелеву

Сегодня 1 сентября 2021, на фасаде школы в селе Сенное Сумского района открыли мемориальную доску памяти полковника Евгения Коростелева, погибшего в зоне АТО / ООС.

На торжественном митинге присутствовали представители областной и районной администрации, начальник Сумского гарнизона, военнослужащие двадцать пятый и двадцать седьмой бригады, личный состав Сумского областного ТЦК и СП, родные и близкие полковника Евгения Коростелева.

Полковник Вооруженных сил Украины, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины при исполнении служебного долга под пгт Новотроицкое на Донбассе 19 ноября 2019 года.

Это уже не первая мемориальная доска, посвященная Евгению Коростелеву.  В январе этого года в Сумах в родной школе погибшего полковника также открыли доску памяти.

Общество Новотроицкое
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