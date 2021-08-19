Спасатели активно проводят профилактическую работу среди жителей Сумщины

31 августа спасатели провели профилактическую работу в жилом секторе г. Ромны. Во время беседы они рассказывали людям о правилах пожарной безопасности, отмечали, что необходимо внимательно следить за состоянием электросетей. Также напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы категорически запрещается их касаться, необходимо прекратить любые работы в районе находки, огородить опасное место и срочно сообщить об этом в местные органы власти или непосредственно на линию «101».
Отдельно граждан призвали прилагать все усилия не допустить возникновения пожаров в природных экосистемах.
Во время разъяснительной работы сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отметили взрослым о том, что опасно оставлять маленьких детей дома без присмотра, ведь в одиночестве малыш может не осознавать опасность от забав со спичками или зажигалками.
Аналогичное мероприятие проходило также в г. Шостка. Соответствующую профилактическую работу спасатели и впредь активно будут проводить на территории Сумщины.
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