Шосткинские полицейские оперативно раскрыли угонщика мопеда

В полицию обратилась жительница пгт Воронеж и сообщила, что у нее исчез мопед. Также рассказала, что оставила транспортное средство во дворе своего домовладения, а уже через несколько часов обнаружила его исчезновения.
На поиски двухколесного транспортного средства был ориентирован весь личный состав полиции Шосткинщины. Правоохранители патрулировали улицы города, опрашивали возможных свидетелей данного происшествия и уже через час поисков такие оперативно-розыскные мероприятия дали положительный результат.
В разговоре с правоохранителями злоумышленник пояснил, что прогуливаясь по улицам, он увидел незапертую калитку к одному из домовладений. Далее проник на территорию и присвоил себе мопед.
Сейчас транспортное средство изъято и помещено на площадку временного хранения транспортных средств. После необходимых следственных действий его вернут владельцу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.