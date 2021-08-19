Шосткинские полицейские оперативно раскрыли угонщика мопеда На Сумщине сотрудники сектора реагирования патрульной полиции за несколько часов установили и разыскали мужчину, который совершил угон транспортного средства.

В полицию обратилась жительница пгт Воронеж и сообщила, что у нее исчез мопед. Также рассказала, что оставила транспортное средство во дворе своего домовладения, а уже через несколько часов обнаружила его исчезновения.

На поиски двухколесного транспортного средства был ориентирован весь личный состав полиции Шосткинщины. Правоохранители патрулировали улицы города, опрашивали возможных свидетелей данного происшествия и уже через час поисков такие оперативно-розыскные мероприятия дали положительный результат.

В разговоре с правоохранителями злоумышленник пояснил, что прогуливаясь по улицам, он увидел незапертую калитку к одному из домовладений. Далее проник на территорию и присвоил себе мопед.

Сейчас транспортное средство изъято и помещено на площадку временного хранения транспортных средств. После необходимых следственных действий его вернут владельцу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.