За хранение детской порнографии сумчанину грозит до 6 лет заключения Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего сумчанина, который хранил дома детскую порнографию.

По данным следствия, обвиняемый без цели сбыта или распространения, нарушая общественную мораль, загрузил на свой ноутбук 11 видеофайлов, которые согласно заключению эксперта, является детской порнографией. Указанный гаджет, на котором мужчина хранил запрещенные видео, был удален по месту его проживания во время проведения обыска 23 июня 2021.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 301-1 (приобретение детской порнографии без цели сбыта или распространения) УК Украины. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Досудебное следствие проведено следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресслужба Сумской областной прокуратуры.