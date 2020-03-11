На Сумщине прогнозируют значительное похолодание

2 сентября: Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью +9 .. + 14 °, днем +13 .. + 18 °.
3-4 сентября: Переменная облачность, временами небольшой дощ. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью +5 .. + 10 °, днем +13 .. + 18 °.
5-6 сентября: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью +2 .. + 7 °, днем +11 .. + 16 °.
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