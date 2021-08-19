На Сумщине спасатели освобождали «заложников» Держпродспоживслужбы

30 августа посетители Управления Держпродспоживслужбы в г.Ромны Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области из-за неисправных входных дверей на некоторое время стали узниками этого территориального органа по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Двери, надо отдать им должное, были изготовлены из отечественного металла, поэтому справиться с ними было под силу только спасателям Межрегионального центра.
Во время эвакуации "заложников государственного органа" никто не пострадал, сообщает пресслужба ведомства.