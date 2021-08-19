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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:31495

На Сумщине спасатели освобождали «заложников» Держпродспоживслужбы

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ДСНС привлекались к спасательной операции по освобождению посетителей государственного учреждения.

30 августа посетители Управления Держпродспоживслужбы в г.Ромны Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области из-за неисправных входных дверей на некоторое время стали узниками этого территориального органа по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Двери, надо отдать им должное, были изготовлены из отечественного металла, поэтому справиться с ними было под силу только спасателям Межрегионального центра.

Во время эвакуации "заложников государственного органа" никто не пострадал, сообщает пресслужба ведомства.

Общество Блокировка дверей
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