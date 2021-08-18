В правила пограничного режима внесены изменения 5 пограничный отряд на Сумщине информирует о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины, регламентирующих вопросы пограничного режима в контролируемых пограничных районах.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 04.08.2021 года № 890.

В частности, изменениями, внесенными в постановление Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 года № 1147 «О пограничном режиме», изменена ширина приграничной полосы, она составит 5 километров вдоль всей сухопутной границы. Ранее ширина пограничной полосы была больше и устанавливалась в пределах прилегающих к государственной границе территорий поселковых и сельских советов.

Также, указанным нормативно-правовым актом определены режимные ограничения на использование летательных аппаратов в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок. О взлете или посадке воздушных судов их владельцы или эксплуатанты обязаны информировать подразделение Госпогранслужбы не позднее, чем за 30 минут до взлета и сразу после посадки.

Кроме этого, изменениями, внесенными в постановление Кабинета Министров Украины от 03.08.1998 года № 1199, актуализирован перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. В Сумской области, это: Конотопский, Ахтырский, Сумской и Шосткинский районы.

С этими и другими изменениями можно ознакомиться в Постановлении.

По всем вопросам, касающимся соблюдения пограничного режима, граждане могут обратиться непосредственно в управление 5 пограничного отряда (г. Суми) по телефону: (0542) 67-13-82, e-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.

За нарушение пограничного режима наступает административная ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.