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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:04369

На Сумщине бывший депутат уличен в подделке документов с убытками в 2 млн грн

На Сумщине полиция разоблачила эксдепутата сельского совета, который своими действиями вызвал почти 2 млн ущерба государству.

Вчера, 31 августа, следователи Шосткинского районного управления полиции, под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении бывшему депутату одного из сельских советов Шосткинского района по факту подделки документов и служебной халатности с убытками государству в размере почти 2 млн грн.

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи председателем постоянной комиссии сельского совета, подделал решение сессии, на основании которого в 2020 году 33 человека получили права частной собственности на земельные участки государственной формы собственности. Своими противоправными действиями подозреваемый нанес ущерб государственным интересам на сумму 1 млн 955 тыс. грн.

Сейчас следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 «Служебный подлог» и ч. 2 ст. 367 «Служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.

Право Земельные участки Подделка документов Служебная халатность Ущерб
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