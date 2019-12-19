Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:19159

В Сумах сегодня сели за парты больше трех тысяч первоклассников

В учреждениях общего среднего образования Сумской городской общины стартовал новый учебный год.

Школьный звонок позвал за парты 30 089 учеников, из которых 3119 детей впервые переступили порог школы, а это 115 первых классов.

Как и было ранее анонсировано руководством города и представителями МОЗ а также  Министерства образования и науки Украины, дети начали учебный год за партами в учебных заведениях.

Общество День знаний Учебный год Школа
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Новый учебный год на Сумщине начнется вовремя
26.08.2021 17:58

Новый учебный год на Сумщине начнется вовремя

Учебный год начнется с 1 сентября и будет проходить в обычном режиме....

У сумских школьников заканчивается учебный год
11.06.2021 12:46

У сумских школьников заканчивается учебный год

У школьников Сумской городской территориальной громады завершается образовательный процесс 2020-2021 учебного года....

Стало известно, когда закончится учебный год в сумских школах
11.05.2021 09:06

Стало известно, когда закончится учебный год в сумских школах

Детям остался ровно месяц доходить в школы....

МОН: длительность учебного года может быть продолжена
25.03.2020 13:57

МОН: длительность учебного года может быть продолжена

В Министерстве образования допускают возможность фактического продолжения учебного года в Украине....

Роменская школа отметила 220-летие
19.12.2019 11:45

Роменская школа отметила 220-летие

Роменская специализированная школа № 2 им. А.Ф. Иоффе отметила 220 лет со дня создания....

Новости

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
Як у Сумах відзначатимуть День міста
30.08.2021 15:01
В Сумах сегодня сели за парты больше трех тысяч первоклассников
Сегодня 11:19
Сумской суд оставил без изменений приговор лицам, державшим в страхе жителей соседней области
Сегодня 11:03
Конотопскую школу-интернат планируют реорганизовать
Сегодня 10:57
У Глухові зіткнулись шкільний автобус та легковик
Сегодня 10:32
Сумчан запрошують у Школу громадських організацій
Сегодня 10:20
Сумскому гидрометеоцентру - 70 лет
Сегодня 10:17
Глуховчан удивили новой фотозоной
Сегодня 09:55
Сумской исполком дожал решение о демонтаже незаконной рекламы
Сегодня 09:35
У Сумах виставляється Музей сучасного мистецтва України
Сегодня 09:17
Сумська обласна служба зайнятості: хто з роботодавців і яким спеціалістам готові платити пристойну зарплату
Сегодня 09:09
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.