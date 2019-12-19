В Сумах сегодня сели за парты больше трех тысяч первоклассников В учреждениях общего среднего образования Сумской городской общины стартовал новый учебный год.

Школьный звонок позвал за парты 30 089 учеников, из которых 3119 детей впервые переступили порог школы, а это 115 первых классов.

Как и было ранее анонсировано руководством города и представителями МОЗ а также Министерства образования и науки Украины, дети начали учебный год за партами в учебных заведениях.