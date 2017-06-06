Конотопскую школу-интернат планируют реорганизовать В областном совете изучали возможности создания экономического лицея на базе Конотопской санаторной школы-интерната.

Областные депутаты вместе с руководителями профильных управлений Сумской ОГА изучают вопрос о реорганизации КЗ СОР Конотопская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-II ступеней.

В связи с внесением изменений в действующее законодательство, з 1 июля 2022 основатели санаторных школ или школ-интернатов обязаны после согласования проекта соответствующего решения учредителя центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки изменить тип таких заведений образования на один из типов учреждений среднего школьного образования, предусмотренных этим Законом, или прекратить такие заведения путем их реорганизации или ликвидации.

По результатам заседания рабочей группы, которое состоялось в начале августа, были направлены письма Сумской ОГА, Конотопской РГА, Конотопского городского совета и непосредственно школы-интерната с просьбой предоставить предложения относительно видения дальнейшего профиля заведения, финансовых затрат, количественного состава детей.

31 августа, эти предложения были заслушаны на очередном собрании рабочей группы с участием заместителя председателя Сумской ОГА, депутатов областного совета, представителей Конотопского городского совета, профильных управлений ОГА.

Поступило три предложения: перепрофилировать интернат в реабилитационный центр, специальную школу, областной лицей. Конотопской РГА и горсовета - сделать на базе санаторной школы-интерната лицей с оздоровительным отделением.

Начальник Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что специальная школа предполагает обучение детей с проблемами здоровья, а таких заведений в области хватает. Реабилитационный центр нуждается в дополнительных финансовых вложений в материальную базу, в частности - медицинское оборудование. Поэтому было предложено перепрофилировать школу-интернат в экономический лицей для одаренных детей с усиленным изучением иностранных языков. При существующем профессиональном коллективе и материальной базе это возможно. Мощности лицея будет доступно для 265 детей.