Глуховчан удивили новой фотозоной Для гостей и жителей Глухова приготовили новую локацию для фотосъемок.

Вчера, 31 августа, в Глухове в парке Шевченко с самого утра активно велись ремонтные работы, укладывалась тротуарная плитка, а уже позже здесь появился кованый мостик. Результатом инициативы заместителя мэра Глухова и плодотворной работы местных предпринимателей стал яркий островок для фотосъемок. Стоит отметить, что бюджетные средства для проведения работ не привлекались.

В вечернее время здесь засветились декоративные зонтики. На сегодняшний день парк является украшением города, влечет горожан и гостей красивыми локациями, сообщает Глухів.info.