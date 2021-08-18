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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:58273

Липоводолинский «Альянс» вышел в следующий раунд Кубка Украины

Сегодня, 31 августа, проходят игры третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» играл в Чернигове против местной одноименной команды. Забив в первом тайме два гола, а во втором три и пропустив всего один в концовке матча, победу 1:5 одержали гости, которые и вышли в 1/16 финала. Голы забивали: Артур Карноза (14 минута), Станислав Шарай (34), Николай Агапов (82), Сергей Загинайлов с пенальти (89) и Вячеслав Пиднебенной (90+4).

Дальше идет «Альянс».

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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