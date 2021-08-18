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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Суд оштрафував священника Московського патріархату, який у Фейсбуці протестував щодо будівництва українського храму

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області покарав священнослужителя за висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образу і обмеження прав громадян за релігійною ознакою.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 20 серпня.

На лаві підсудних опинився настоятель Свято-Покровського храму Шосткинського благочиння Конотопської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Отець Андронік з власного мобільного телефону розміщував у Фейсбуці пости проти будівництва у селищі Вороніж Сумської області храму Православної церкви України (Київської митрополії), вважаючи таку церкву наканонічною.

— Я ждал: когда же опубликуют… и вот новость! В нашем Воронеже строят НЕ православний храм! Возмущениям наших жителей просто нет предела, но местным властям (которые НИКОГДА не посещают храм Божий ) нет до зтого внимания. Сами далеки от Церкви и еще в добавок продвигают церковний раскол. Старинный поселок Воронеж не нуждается в 4-ом храме – который якобы назвали «православным», но на самом деле им не является! Три храма православных уже есть! И люди не ходят в них, так зачем же еще строить дополнительно храм? Неужели некуда девать деньги? — написав Андронік 25 серпня 2019 року.

3 грудня 2019-го священник зробив ще низку дописів.

— НЕ православний храм – который вообще Воронежу не нужен! В нашем поселке есть 3 старинных храма и им нужна помощь и поддержка, 4-ый храм НЕ нужен! Пусть люди подумают правильно, если голова не думает. Никто не проводил соцопроса у жителей (которое было бы уместно кстати) просто все смерились с тем, что местный голова выделил место под строительство храма раскольников.

Представників Православної церкви України отець Андронік зневажливо називав пцушниками.

— А местные власти ради выслужиться перед пцушниками, типа «патріоти свідомі». Сами-то они будут ходить туда или только «заботятся» о народе, зачем, им церковь?.. Воронежцы, не в состоянии востановить и отремонтировать Покровский храм, власти местные не вложили абсолютно никаких средств, настоятель храма «с миру по нитке» собирает, чтоби хоть в маленькой пристройке можно было служить (не говоря уже какие глобальные ремонтные работи необходимы для основного строения храма). А вот для строительства церкви раскольников-пцушников нашлись деньги у местних руководителей.

Відповідно до висновку Інституту Бокаріуса дописи отця містять публічні заклики до ворожого ставлення до певних соціальних груп людей за релігійною та класовою приналежністю і необхідність прямого обмеження прав на будівництво свого храму для групи людей, які підтримують Православну церкву України.

 

За подібні дії священнику загрожувало до 3 років позбавлення волі (за ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України).

До суду надійшла угода про визнання винуватості, на підставі якої суд покарав отця штрафом у 8500 гривень. Також він має компенсувати державі 6864 гривень витрат на залучення експерта.

Наразі Фейсбук-сторінка Андроніка-Зенькова недоступна.

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