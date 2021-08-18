Сумские лыжники поедут на чемпионат мира 27-29 августа на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ в Яворове состоялись FIS соревнования по лыжным гонкам.

Спортсмены соревновались в спринте, гонке свободным стилем и масс-старте.

В спринте свободным стилем на дистанции 1,6 км представительницы Сумщины Юлия Кроль была первой, Марина Анцибор – второй, Дарья Рублева – третьей.

В гонке свободным стилем на дистанции 5 км и 10 км у наших 4 медали: «золото» у Юлии Кроль, «серебро» - у Алексея Красовского / Марины Анцибор, «бронза» - у Валентины Каминской.

Масс-старте свободным стилем на дистанции 12 км выиграла Марина Анцибор, Валентина Каминская была второй, Юлия Кроль – третьей.

Эти соревнования были отборочными на Чемпионат мира по лыжероллерам, который будет проходить в Италии, в Валь ди Фьемме, с 16 по 19 сентября. На чемпионат мира отобрались наши Алексей Красовский, Юлия Кроль, Марина Анцибор, Валентина Каминская и Дарья Рублева.