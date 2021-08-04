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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:46360

Повышение тарифов на проезд в Сумах пока откладывается

Исполком не позволил даже обнародовать проекты решений.

Проекты решений о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Сум пока не обнародуют. Члены исполнительного комитета 31 августа исключили этот пункт из решения, которое бы позволило опубликовать документы на сайте городского совета для ознакомления. Сумские перевозчики подали новые расчеты в отдел транспорта в начале августа.

По словам начальника отдела Сергея Яковенко, согласно расчетам перевозчиков, тариф по городу должно составлять от 10 до 13 гривен, в Песчаное - от 13 до 16 гривен, пишет Суспільне.

Во время заседания исполкома член исполкома Юрий Кучмеев спросил начальника городского отдела транспорта относительно того, проверяли ли в управлении обоснование подорожания стоимости проезда.

«В этих расчетах против прошлых расчетов стоимость топлива подорожала на 52% и, насколько меня проинформировали поставщики газа, с завтрашнего дня - еще на 20%. В расчетах, которые мне предоставили относительно заработной платы водителей, повышение планируется на уровне 37%, покрышки подорожали на 10%», - сказал г-н Яковенко.

На вопрос, выполнили ли перевозчики условия относительно надлежащего состояния транспортных средств, Яковенко сказал: «Мы проводим проверки, даем рекомендации, замечания, пишем акты, реакция идет, но это же транспорт».

В итоге обсуждения, этот пункт исключили из решения. Для того, чтобы проект решения опубликовали, члены исполнительного комитета должны собраться снова, рассказал начальник правового управления Олег Чайченко. Для ознакомления проект решения должен быть опубликован на сайте городского совета не менее месяца.

«Пока не будут внесены изменения в план регуляторной деятельности разработчики проекта решений не имеют возможности обнародовать проект решения и включать в следующее заседание или дальнейшие заседания исполнительного комитета проект решения об увеличении тарифов. Члены исполнительного комитета на этой предварительной стадии фактически заблокировали, или, скажем, хотят выяснить основания для увеличения», - сказал г-н Чайченко.

Глава Ассоциации частных перевозчиков Сум Александр Запорожец от комментариев отказался, сказав, что с 1 сентября дорожает газ, что снова повлияет на их работу.

В ответе на запрос о том, какие именно недостатки были обнаружены в расчетах перевозчиков, в отделе транспорта ответили, что у некоторых отсутствовали документы, подтверждающие расходы. На сегодня перевозчики подтверждение предоставили, говорится в ответе.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда
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