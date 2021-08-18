На Сумщині громадська організація за чотири місяці видала 822 набори від передозувань наркотиками Сьогодні, 31 серпня, відзначають Міжнародний день поінформованості про передозування наркотиками. Розповідаємо, як у Сумській області працюють над профілактикою передозувань серед споживачів наркотичних речовин.

На Сумщині громадська організація «Клуб «Шанс» безкоштовно видає споживачам ін’єкційних наркотиків, які є клієнтами напрямку профілактики ВІЛ, набори допомоги при передозуванні опіоїдами.

Із травня по серпень фахівці із соціальної роботи безкоштовно видали 822 ампули налоксону, який допомагає врятувати життя, адже є антидотом у випадку передозування опійними наркотиками, у комплекті з інструкцією до препарату, шприцом і спиртовою серветкою.

Також кожному клієнту попередньо проводили консультацію про ризики передозування та їх запобігання, налоксон і правила його використання й видавали інформаційний буклет.

«Уявіть, що є ліки, які рятують життя. Але вам їх не продають, бо є забобонний страх аптекарів не відпускати цей препарат. 15 січня 2018 року МОЗ України дозволив мережам аптек продавати лікарський засіб «Налаксон» без рецептури у кількості 2 мг (п’ять ампул препарату) на одні руки. У реальному житті, пересічний громадянин не має можливості придбати засіб від передозування, зайшовши в аптеку. Домедична допомога - це набір знань та інструментів, що рятують життя. Налоксон відноситься саме до інструментів домедичної допомоги. Доти, доки аптеки не будуть відпускати вільно цей препарат і він не буде у кожній аптечці, люди будуть вмирати на наших вулицях», — говорить Андрій Букін, директор громадської організації “Клуб “Шанс”.

Діяльність щодо видачі Налоксону та консультування клієнтів здійснюватиметься до кінця 2021 року в рамках напрямку «Профілактика передозувань» проєкту «Профілактика, покращення діагностики, супровід лікування соціально значущих захворювань у Сумській області», який фінансує МБФ «Альянс громадського здоров’я».