Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:23264

В первые дни осени на Сумщине засентябрит

В первые дни сентября на Сумщине погоду будет определять прохладная воздушная масса с северо-запада.

Ожидается нестойкая, холоднее обычной погода.

1 сентября: переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +20 .. + 25 °С.

2 сентября: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +16 .. + 21 °С.

3 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +17 .. + 22 °С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В последний день августа на Сумщине сойдутся лето и осень
Вчера 15:31

В последний день августа на Сумщине сойдутся лето и осень

В последний день лета под влиянием холодного атмосферного фронта состоится противостояние осени и лета....

Под конец лета на Сумщине еще потеплеет
27.08.2021 16:42

Под конец лета на Сумщине еще потеплеет

Напоследок лето еще порадует сумчан и жителей области преимущественно сухой, теплой в отдельные дни жаркой погодой....

Погода в Сумах: прогноз на завтра
26.08.2021 16:30

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

На Сумщине погода будет зависеть от атмосферных фронтов циклона
24.08.2021 22:30

На Сумщине погода будет зависеть от атмосферных фронтов циклона

В ближайшие дни погода на Сумщине будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов циклона....

Что прогнозируют синоптики сумчанам на праздники?
22.08.2021 13:54

Что прогнозируют синоптики сумчанам на праздники?

В праздничные дни погоду на Сумщине будет определять область повышенного давления....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек
Сегодня 08:48
Як у Сумах відзначатимуть День міста
Вчера 15:01
Повышение тарифов на проезд в Сумах пока откладывается
Сегодня 17:46
Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок
Сегодня 17:20
Сумчанка поблагодарила полицейских, которые разыскали и вернули домой ее дочь
Сегодня 16:48
Сумские каратисты отличились в Черноморске
Сегодня 16:40
На Сумщині громадська організація за чотири місяці видала 822 набори від передозувань наркотиками
Сегодня 16:31
В первые дни осени на Сумщине засентябрит
Сегодня 16:23
Мужу замглавы Сумской ОГА сообщено о подозрении в попытке подкупа полицейских
Сегодня 16:15
У Сум нет денег на демонтаж аварийного путепровода-недостроя на Василевке
Сегодня 16:00
Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах
Сегодня 15:46
Сумские статистики подготовились ко Дню города
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.