В первые дни осени на Сумщине засентябрит

Ожидается нестойкая, холоднее обычной погода.
1 сентября: переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +20 .. + 25 °С.
2 сентября: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +16 .. + 21 °С.
3 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С, днем +17 .. + 22 °С.
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