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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00306

У Сум нет денег на демонтаж аварийного путепровода-недостроя на Василевке

Департамент обеспечения ресурсных платежей и УКС Сумского горсовета уже не раз поднимали перед городским руководством вопрос о демонтаже недостроенного путепровода на ул. 1-й Замостянской в Сумах (район Василевки), который пересекает железнодорожные пути на 61-м километре участка Ворожба - Люботин.

Его начинали строить в 70-х годах прошлого века, но в 1979-м строительство остановилось и с тех пор больше не возобновлялось, пишет Ваш шанс.

Как и многие другие подобные объекты тех времен, недостроенный путепровод так и не был передан никому на баланс и многие годы в прямом и переносном смысле просто висел в воздухе, постепенно ветшая и разрушаясь. В апреле 2013 года, после вмешательства прокуратуры Сумской горсовет таки принял злополучный недострой в коммунальную собственность, чтобы решить вопрос с его консервацией или демонтажем. Ведь на тот момент путепровод уже был в плачевном техническом состоянии. Вскоре после этого планово-бюджетная депутатская комиссия рассмотрела соответствующее обращение УКСа и единогласно поддержала выделение 1,42 млн. грн. на демонтаж путепровода. Однако горсовет так и не проголосовал за выделение этих денег.

В дальнейшем и департамент, и УКС неоднократно выносили этот вопрос на рассмотрение профильных комиссий, но до сих пор деньги на демонтаж опасного объекта так и не были выделены. В итоге на данный момент путепровод находится уже не просто в плохом, а в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу для проходящих под ним поездов, так как в любой момент может обрушиться. Кроме того, по информации замдиректора департамента ресурсных платежей Татьяны Михайлик, в последнее время снова участились жалобы от жителей Василевки на то, что молодежь использует аварийный недострой для экстремальных развлечений, которые могут закончиться трагедией.

Поэтому департамент в очередной раз обратился на планово-бюджетную комиссию с настоятельной просьбой выделить деньги на демонтаж путепровода, пока не случилось какого-нибудь ЧП. Правда, сумму в департаменте не называют. Но можно представить себе, во сколько обойдется демонтаж сейчас, если восемь лет назад на это нужно было почти полтора миллиона.

Конечно, учитывая нынешнюю ситуацию с бюджетом, весьма сомнительно, чтобы депутаты выделили на это деньги в текущем году. Остается надеяться, что их хотя бы заложат в бюджет 2022 года. Если, конечно, к тому моменту уже не станет поздно и вместо демонтажа путепровода не придется заниматься разбором завалов...

Общество Путепровод
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