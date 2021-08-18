Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах Зважаючи на те, що влада дуже неохоче приймає скарги на забруднення повітря, намагаючись применшити масштаб проблеми, сумчанин Володимир Ведмедєв склав докладну інструкцію як змусити приймати такі звернення.

Про це він написав у фейсбуці.

"Дорогі друзі, всі хто потерпає від інтенсивного забруднення повітря в Сумах протягом вже понад місяця.

Цілодобовий прийом скарг службою міськради 1580:

телефони 0542-701-008, 067-539-06-33

Зверніться, але обов’язково візьміть НОМЕР скарги і скажіть, що бажаєте отримати ПИСЬМОВУ відповідь. На будь-які відмовки не зважайте - "ось ви дзвоніть в МНС, чи поліцію, чи Спортлото", вимагайте фіксації звернення.

Скажіть - "дайте мені НОМЕР мого звернення, передайте в КОМІСІЮ з атмосферного повітря та надайте мені ПИСЬМОВУ відповідь".

Залиште своє прізвище - ім’я, по батькові, адресу для відповіді і телефон. На відмовку, що вам треба письмово звертатися, скажіть, що звернення громадян як УСНІ, так і письмові мають однакову юридичну силу і розглядаються однаково.

Попросіть, щоб оператор ЗАЧИТАВ вам, ваші вимоги, там має бути вказано, що ви вимагаєте передати їх до комісії, а також надати письмову відповідь. Справді, міська влада ЗАМОВЧУЄ, що постраждалих районів набагато більше, ніж лише 9-12-й, аби створити враження локальної, незначної проблеми.

Також ОБОВ‘ЯЗКОВО зверніться за телефоном гарячої лінії екоінспекції – (0542) 77 10 12. Прийом телефонних дзвінків на “Гарячу лінію” Інспекції проводиться щоденно у робочі дні: понеділок-четвер – з 8.00 до 17.00; п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 12.48.

При зверненні вказуйте ЯКЕ ПІДПРИЄМСТВО конкретно слід перевірити на вашу думку, коли саме - В НІЧНИЙ ЧАС, беріть НОМЕР свого звернення, та вказуйте, щоб вам була надана ПИСЬМОВА відповідь для чого надаєте свою адресу, прізвище, ім’я, по-батькові та номер вашого телефону.

Попросіть, щоб оператор ЗАЧИТАВ вам ваші вимоги, як саме він їх зафіксував.

На вимогу інспекторів звертатися лише письмово відповідаєте, що згідно з законом усні та письмові звернення громадян мають ОДНАКОВУ юридичну силу.

Здійснюйте аудіозапис дзвінків для доказу вашого звернення і вимог.

Разом переможемо!

P.S. Якщо ви подзвонили на гарячу лінію Сумської екоінспекції, а там просто не беруть слухавки, зателефонуйте у центральний офіс інспекції за номером +38 (044) 521-20-38 зафіксуйте своє звернення та залиште скаргу, що екоінспекція в Сумах ХОВАЄТЬСЯ від людей", - написав він.