Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах

Про це він написав у фейсбуці.
"Дорогі друзі, всі хто потерпає від інтенсивного забруднення повітря в Сумах протягом вже понад місяця.
Цілодобовий прийом скарг службою міськради 1580:
телефони 0542-701-008, 067-539-06-33
Зверніться, але обов’язково візьміть НОМЕР скарги і скажіть, що бажаєте отримати ПИСЬМОВУ відповідь. На будь-які відмовки не зважайте - "ось ви дзвоніть в МНС, чи поліцію, чи Спортлото", вимагайте фіксації звернення.
Скажіть - "дайте мені НОМЕР мого звернення, передайте в КОМІСІЮ з атмосферного повітря та надайте мені ПИСЬМОВУ відповідь".
Залиште своє прізвище - ім’я, по батькові, адресу для відповіді і телефон. На відмовку, що вам треба письмово звертатися, скажіть, що звернення громадян як УСНІ, так і письмові мають однакову юридичну силу і розглядаються однаково.
Попросіть, щоб оператор ЗАЧИТАВ вам, ваші вимоги, там має бути вказано, що ви вимагаєте передати їх до комісії, а також надати письмову відповідь. Справді, міська влада ЗАМОВЧУЄ, що постраждалих районів набагато більше, ніж лише 9-12-й, аби створити враження локальної, незначної проблеми.
Також ОБОВ‘ЯЗКОВО зверніться за телефоном гарячої лінії екоінспекції – (0542) 77 10 12. Прийом телефонних дзвінків на “Гарячу лінію” Інспекції проводиться щоденно у робочі дні: понеділок-четвер – з 8.00 до 17.00; п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 12.48.
При зверненні вказуйте ЯКЕ ПІДПРИЄМСТВО конкретно слід перевірити на вашу думку, коли саме - В НІЧНИЙ ЧАС, беріть НОМЕР свого звернення, та вказуйте, щоб вам була надана ПИСЬМОВА відповідь для чого надаєте свою адресу, прізвище, ім’я, по-батькові та номер вашого телефону.
Попросіть, щоб оператор ЗАЧИТАВ вам ваші вимоги, як саме він їх зафіксував.
На вимогу інспекторів звертатися лише письмово відповідаєте, що згідно з законом усні та письмові звернення громадян мають ОДНАКОВУ юридичну силу.
Здійснюйте аудіозапис дзвінків для доказу вашого звернення і вимог.
Разом переможемо!
P.S. Якщо ви подзвонили на гарячу лінію Сумської екоінспекції, а там просто не беруть слухавки, зателефонуйте у центральний офіс інспекції за номером +38 (044) 521-20-38 зафіксуйте своє звернення та залиште скаргу, що екоінспекція в Сумах ХОВАЄТЬСЯ від людей", - написав він.