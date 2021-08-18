Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46286

Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах

Зважаючи на те, що влада дуже неохоче приймає скарги на забруднення повітря, намагаючись применшити масштаб проблеми, сумчанин Володимир Ведмедєв склав докладну інструкцію як змусити приймати такі звернення.

Про це він написав у фейсбуці.

"Дорогі друзі, всі хто потерпає від інтенсивного забруднення повітря в Сумах протягом вже понад місяця.
Цілодобовий прийом скарг службою міськради 1580:
телефони 0542-701-008, 067-539-06-33
Зверніться, але обов’язково візьміть НОМЕР скарги і скажіть, що бажаєте отримати ПИСЬМОВУ відповідь. На будь-які відмовки не зважайте - "ось ви дзвоніть в МНС, чи поліцію, чи Спортлото", вимагайте фіксації звернення.
Скажіть - "дайте мені НОМЕР мого звернення, передайте в КОМІСІЮ з атмосферного повітря та надайте мені ПИСЬМОВУ відповідь".
Залиште своє прізвище - ім’я, по батькові, адресу для відповіді і телефон. На відмовку, що вам треба письмово звертатися, скажіть, що звернення громадян як УСНІ, так і письмові мають однакову юридичну силу і розглядаються однаково.
Попросіть, щоб оператор ЗАЧИТАВ вам, ваші вимоги, там має бути вказано, що ви вимагаєте передати їх до комісії, а також надати письмову відповідь. Справді, міська влада ЗАМОВЧУЄ, що постраждалих районів набагато більше, ніж лише 9-12-й, аби створити враження локальної, незначної проблеми.
Також ОБОВ‘ЯЗКОВО зверніться за телефоном гарячої лінії екоінспекції – (0542) 77 10 12. Прийом телефонних дзвінків на “Гарячу лінію” Інспекції проводиться щоденно у робочі дні: понеділок-четвер – з 8.00 до 17.00; п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 12.48.
При зверненні вказуйте ЯКЕ ПІДПРИЄМСТВО конкретно слід перевірити на вашу думку, коли саме - В НІЧНИЙ ЧАС, беріть НОМЕР свого звернення, та вказуйте, щоб вам була надана ПИСЬМОВА відповідь для чого надаєте свою адресу, прізвище, ім’я, по-батькові та номер вашого телефону.
Попросіть, щоб оператор ЗАЧИТАВ вам ваші вимоги, як саме він їх зафіксував.
На вимогу інспекторів звертатися лише письмово відповідаєте, що згідно з законом усні та письмові звернення громадян мають ОДНАКОВУ юридичну силу.
Здійснюйте аудіозапис дзвінків для доказу вашого звернення і вимог.
Разом переможемо!
P.S. Якщо ви подзвонили на гарячу лінію Сумської екоінспекції, а там просто не беруть слухавки, зателефонуйте у центральний офіс інспекції за номером +38 (044) 521-20-38 зафіксуйте своє звернення та залиште скаргу, що екоінспекція в Сумах ХОВАЄТЬСЯ від людей", - написав він.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек
Сегодня 08:48
Як у Сумах відзначатимуть День міста
Вчера 15:01
Повышение тарифов на проезд в Сумах пока откладывается
Сегодня 17:46
Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок
Сегодня 17:20
Сумчанка поблагодарила полицейских, которые разыскали и вернули домой ее дочь
Сегодня 16:48
Сумские каратисты отличились в Черноморске
Сегодня 16:40
На Сумщині громадська організація за чотири місяці видала 822 набори від передозувань наркотиками
Сегодня 16:31
В первые дни осени на Сумщине засентябрит
Сегодня 16:23
Мужу замглавы Сумской ОГА сообщено о подозрении в попытке подкупа полицейских
Сегодня 16:15
У Сум нет денег на демонтаж аварийного путепровода-недостроя на Василевке
Сегодня 16:00
Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах
Сегодня 15:46
Сумские статистики подготовились ко Дню города
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.