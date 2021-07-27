В Ромнах спасатели помогли бабушке с дедушкой попасть к внучке, которая оказалась закрытой в доме Сегодня, 31 августа, в 10:09 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в г. Ромны.

По предварительным данным, в частном жилом доме дедушка с бабушкой, которые присматривали за 3-летней внучкой на несколько минут вышли на улицу, а когда вернулась, не смогла попасть в помещение.

На место вызова прибыло отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части. Используя специальный инструмент, спасатели смогли за несколько секунд открыли входную дверь, после чего бабушка с радостью взяла маленькую девочку на руки, чтобы ее успокоить. Люди поблагодарили сотрудников ГСЧС за оказанную помощь.

Всего привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 5 человек личного состава и 1 единица техники.