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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ромнах спасатели помогли бабушке с дедушкой попасть к внучке, которая оказалась закрытой в доме

Сегодня, 31 августа, в 10:09 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в г. Ромны.

По предварительным данным, в частном жилом доме дедушка с бабушкой, которые присматривали за 3-летней внучкой на несколько минут вышли на улицу, а когда вернулась, не смогла попасть в помещение.

На место вызова прибыло отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части. Используя специальный инструмент, спасатели смогли за несколько секунд открыли входную дверь, после чего бабушка с радостью взяла маленькую девочку на руки, чтобы ее успокоить. Люди поблагодарили сотрудников ГСЧС за оказанную помощь.

Всего привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Общество Спасатели
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