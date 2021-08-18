Сумчан запрошують на нічний пробіг

Діставайте ліхтарі з шухляди та вйо бігти!
Коли? - 10 вересня
Де? - озеро Чеха
О котрій? - видача пакетів з 20:00, а стартуємо о 21:00
Скільки? - 3км або 6км
Де реєструватися? - https://raceproject.com.ua/event39.
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