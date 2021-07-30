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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:09443

Плановые отключения света: что ждет сумчан

Филиал «Сумской городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 3 сентября.

Отключение связанные с ремонтными работами на воздушной линии электропередач.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключения тут.

Общество Отключение света
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