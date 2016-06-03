Департамент соцзащиты будет отвечать на актуальные вопросы сумчан Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 1 сентября, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066) 844-52-96 телефонный личный прием по вопросам предоставления жилищных субсидий, назначению всех видов социальной помощи и компенсаций проводить и.о. первого заместителя директора департамента социальной защиты населения Ирина Лагиренко.