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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59336

Департамент соцзащиты будет отвечать на актуальные вопросы сумчан

Руководители департамента социальной защиты населения продолжают проводить каждую среду личные приемы в формате «прямой телефонной линии».

В среду, 1 сентября, с 10:00 до 12:00 по тел.: (066) 844-52-96 телефонный личный прием по вопросам предоставления жилищных субсидий, назначению всех видов социальной помощи и компенсаций проводить и.о. первого заместителя директора департамента социальной защиты населения Ирина Лагиренко.

Общество Соцзащита
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