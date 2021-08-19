У Сумах відбудеться фестиваль “Друг з притулку”

В програмі:
“Приходьте! Це не тільки справжнє свято для міста, це можливість для тварин знайти собі сім’ї!”, – закликають в Сумському товаристві захисту тварин.
З будь-яких питань щодо фестивалю: 0507486292 Наталя.
18 вересня у Молодіжному центрі «Романтика» відбудеться головна світська подія цієї осені у сумах - Благодійний Віденський бал....
Race Project пропонує гарно провести літо нічним забігом на озері Чеха....
18-19 вересня в Харкові відбудеться Школа громадських організацій....
Перший приватний Музей сучасного мистецтва України їде у мандри. Його приймає місто Суми у гостинному приміщенні Сумського обласного художнього музею...
Книгарня «Є» запрошує на лекцію лікаря-невролога Ольги Матлай «Наука сну: міфи і факти». Початок – 4 вересня о 16:30....