У Сумах відбудеться фестиваль “Друг з притулку”

В програмі:

- тварини Сумського товариства захисту тварин,

- тварини Сумського товариства захисту тварин, - розважальна програма,

- розважальна програма, - благодійна ярмарка,

- благодійна ярмарка, - консультація ветеринара,

- консультація ветеринара, - фудзона,

- фудзона, - фотозона,

- фотозона, - збір ліків та корму для Притулку.

“Приходьте! Це не тільки справжнє свято для міста, це можливість для тварин знайти собі сім’ї!”, – закликають в Сумському товаристві захисту тварин.

З будь-яких питань щодо фестивалю: 0507486292 Наталя.