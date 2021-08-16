На Сумщине в ДТП травмировался мотоциклист Происшествие произошло 30 августа, около 19.30, на улице Центральной в пгт Хотинь Сумского района.

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, управляя автомобилем Фиат, допустил столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего парня.

В результате водителя мотоцикла, с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.