На Сумщине в ДТП травмировался мотоциклист

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, управляя автомобилем Фиат, допустил столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего парня.
В результате водителя мотоцикла, с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
28 августа в 19.15 в Белополье, по улице Гагарина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и мотоцикла....
Происшествие произошло 30 августа, около 9:00 часов, на одной из улиц города Бурынь....
Сообщение о ДТП, произошедшем на 291 км автодороги Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка», инспекторы получили 30 августа около...
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на улице Линейной в Сумах....
29 августа, около 19.20, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Вячеслава Чорновола....