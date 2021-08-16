Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00318

На Сумщине в ДТП травмировался мотоциклист

Происшествие произошло 30 августа, около 19.30, на улице Центральной в пгт Хотинь Сумского района.

Предварительно установлено, что 52-летний мужчина, управляя автомобилем Фиат, допустил столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего парня.

В результате водителя мотоцикла, с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Белополье пьяный дрифт на мотоцикле закончился повреждением автомобиля
Сегодня 13:30

В Белополье пьяный дрифт на мотоцикле закончился повреждением автомобиля

28 августа в 19.15 в Белополье, по улице Гагарина, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и мотоцикла....

На Сумщине сбили 12-летнюю велосипедистку
Сегодня 12:52

На Сумщине сбили 12-летнюю велосипедистку

Происшествие произошло 30 августа, около 9:00 часов, на одной из улиц города Бурынь....

На Сумщине внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком
Сегодня 08:33

На Сумщине внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком

Сообщение о ДТП, произошедшем на 291 км автодороги Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка», инспекторы получили 30 августа около...

В Сумах грузовик столкнулся с внедорожником
Сегодня 08:02

В Сумах грузовик столкнулся с внедорожником

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на улице Линейной в Сумах....

В Сумах в ДТП травмирован мотоциклист
Вчера 13:36

В Сумах в ДТП травмирован мотоциклист

29 августа, около 19.20, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Вячеслава Чорновола....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.