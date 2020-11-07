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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка выиграла бронзу на Кубке Украины

30 августа в Каролино-Бугазе (Одесская область) стартовал Кубок Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.

В понедельник определились первые чемпионы и призеры. В весовой категории до 47 кг третьей стала сумчанка Елизавета Дидоренко. Подготовила спортсменку тренер Оксана Квитченко.

Спорт Самбо
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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