Сумчанка выиграла бронзу на Кубке Украины 30 августа в Каролино-Бугазе (Одесская область) стартовал Кубок Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо.

В понедельник определились первые чемпионы и призеры. В весовой категории до 47 кг третьей стала сумчанка Елизавета Дидоренко. Подготовила спортсменку тренер Оксана Квитченко.