Сумчанка выиграла бронзу на Кубке Украины

В понедельник определились первые чемпионы и призеры. В весовой категории до 47 кг третьей стала сумчанка Елизавета Дидоренко. Подготовила спортсменку тренер Оксана Квитченко.
В Полтаве минувшие выходные прошли соревнования по самбо ІХ летних Всеукраинских игр ветеранов имени Михаила Макаровича Бакы....
4 июня в черноморском поселке Каролино-Бугаз завершился чемпионат Украины среди подростков (14 лет и младше)....
26-27 мая в Лимассоле (Кипр) состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо....
В сербском Нови-Саде завершился чемпионат мира по самбо среди спортсменов до 18 лет....
Сегодня, 7 ноября, в сербском Нови-Саде стартовал чемпионат мира по самбо среди юношей и девушек....