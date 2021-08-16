Сумчанам покажуть виставку-звіт Школи архітектури та дизайну Виставку-звіт Школи архітектури та дизайну за 2020-2021 навчальний рік презентує Сумська міська галерея.

Кожне завдання, яке діти виконують у школі, це – крок у чарівний світ нових знань і опанування нових навичок.

Мета цієї виставки – ознайомити відвідувачів з результатами роботи школи. Організатори мають надію, що після перегляду експонатів виставки, відвідувачі зможуть переконатися, що, якщо дітей чимось зацікавити, вони дадуть фору дорослим.

Переглянути виставку можна з 24 серпня по 12 вересня. Офіційна презентація виставки відбудеться 31 серпня о 16.30.