Сумчанам покажуть виставку-звіт Школи архітектури та дизайну

Сегодня, 28 августа, ФК «Альянс» сыграет в Житомире....
Сегодня, 27 августа, официально стартует новый футзальный сезон в Экстра-лиге....
18-19 вересня в Харкові відбудеться Школа громадських організацій....
18 вересня у Молодіжному центрі «Романтика» відбудеться головна світська подія цієї осені у сумах - Благодійний Віденський бал....
У міській галереї презентують виставку живопису Аліни СЛАВГОРОДСЬКОЇ «Яскравий подих фарб» та виставку-звіт Школи архітектури та дизайну за 2020-2021 навчальний...