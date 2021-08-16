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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19332

Сумчанам покажуть виставку-звіт Школи архітектури та дизайну

Виставку-звіт Школи архітектури та дизайну за 2020-2021 навчальний рік презентує Сумська міська галерея.

Кожне завдання, яке діти виконують у школі, це – крок у чарівний світ нових знань і опанування нових навичок.
Мета цієї виставки – ознайомити відвідувачів з результатами роботи школи. Організатори мають надію, що після перегляду експонатів виставки, відвідувачі зможуть переконатися, що, якщо дітей чимось зацікавити, вони дадуть фору дорослим.
Переглянути виставку можна з 24 серпня по 12 вересня.
Офіційна презентація виставки відбудеться 31 серпня о 16.30.
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень
 
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