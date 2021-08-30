На Сумщине внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком Сообщение о ДТП, произошедшем на 291 км автодороги Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка», инспекторы получили 30 августа около 11 часов.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 38-летняя водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, меняя направление движения, не выбрала безопасную скорость и не соблюдала безопасного бокового интервала, после чего допустила столкновение с автомобилем Iveco Turbo Daily, который двигался во встречном направлении. В дальнейшем неуправляемый внедорожник выехал за пределы проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водительницу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.