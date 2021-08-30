На Сумщине внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 38-летняя водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, меняя направление движения, не выбрала безопасную скорость и не соблюдала безопасного бокового интервала, после чего допустила столкновение с автомобилем Iveco Turbo Daily, который двигался во встречном направлении. В дальнейшем неуправляемый внедорожник выехал за пределы проезжей части.
Транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водительницу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на улице Линейной в Сумах....
29 августа, около 19.20, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Вячеслава Чорновола....
Происшествие произошло 28 августа на автомобильной дороге возле с. Рясное....
27 августа в 21:02 на пешеходном переходе от фонтана «Садко» был сбит ребенок....
27 августа около 20.30 часов по ул. Циолковского, произошло ДТП при участии легкового автомобиля и скутера....