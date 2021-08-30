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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02571

В Сумах грузовик столкнулся с внедорожником

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на улице Линейной в Сумах.

Выяснилось, что 36-летний мужчина, управляя автомобилем Iveco Daily, при изменении направления движения, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 150, который двигался в попутном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП, а также составили на водителя автомобиля Iveco Daily административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) и вынесли постановление на водителя Toyota Land Cruiser 150 по ч. 1 ст. 126 (Управление без полиса обязательного страхования) КоАП.

Право Дтп
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