В Сумах грузовик столкнулся с внедорожником

Выяснилось, что 36-летний мужчина, управляя автомобилем Iveco Daily, при изменении направления движения, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 150, который двигался в попутном направлении.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП, а также составили на водителя автомобиля Iveco Daily административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) и вынесли постановление на водителя Toyota Land Cruiser 150 по ч. 1 ст. 126 (Управление без полиса обязательного страхования) КоАП.
Сообщение о ДТП, произошедшем на 291 км автодороги Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка», инспекторы получили 30 августа около...
29 августа, около 19.20, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Вячеслава Чорновола....
Происшествие произошло 28 августа на автомобильной дороге возле с. Рясное....
27 августа в 21:02 на пешеходном переходе от фонтана «Садко» был сбит ребенок....
27 августа около 20.30 часов по ул. Циолковского, произошло ДТП при участии легкового автомобиля и скутера....