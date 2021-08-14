На Сумщине полицейские помогли девочке попасть домой Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Конотоп граждане обнаружили 6-летнюю девочку. На вопросы взрослых та не отвечала.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Конотопского районного отдела полиции. Девочка охотно шла на контакт с полицейскими и показала дорогу, которой пришла от своего дома.

Полицейские оперативно разыскали ее дом и передали ее озабоченным родителям, которые уже искали маленькую путешественницу собственными силами. Оказалось, что, играя, девочка не заметила, как отошла далеко от дома.

Родители девочки выразили свою благодарность работникам полиции Александру Горбатенко и Владимиру Халаю за проявленную заботу и ответственное отношение к своим служебным обязанностям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.