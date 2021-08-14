В чемпионате Сумщине продолжает лидировать глуховский «Велетень»

Высшая лига
ФК «Украина» Токари 2:4 ФК «Колос» Севериновка
ФК «Ромны-Пятувальник» 0:1 ФК «Аграрник-Авангард» Белополье
ФК «Велетень» Глухов 3:0 ФК «Кролевец»
В турнирной таблице лидирует «Велетень» - 19 очков (в 9 играх). Дальше – «Аграрник-Авангард» - 18 (9), «Колос» - 17 (9), «Нефтяник» Ахтырка – 15 (, «Явор» Краснополье – 13 (8)…
I лига
«Колос» Шостка 2:3 «Велетень-2» Глухов
ФК «Дружба» 1:0 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотопа
Несмотря на поражение лидирует «Колос» 28 очков, дальше - «Велетень-2» - 19, «Дружба» - 19, «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 17.