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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В последний день августа на Сумщине сойдутся лето и осень

В последний день лета под влиянием холодного атмосферного фронта состоится противостояние осени и лета.

31 августа на Сумщине ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура снизится и составит ночью +15 .. + 20 °С, днем +22 .. + 27 °С.

Общество Прогноз погоды
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