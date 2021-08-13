В последний день августа на Сумщине сойдутся лето и осень В последний день лета под влиянием холодного атмосферного фронта состоится противостояние осени и лета.

31 августа на Сумщине ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура снизится и составит ночью +15 .. + 20 °С, днем +22 .. + 27 °С.