В последний день августа на Сумщине сойдутся лето и осень

31 августа на Сумщине ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура снизится и составит ночью +15 .. + 20 °С, днем +22 .. + 27 °С.
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