На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

Преодолев расстояние в 24 км, из г. Лебедин по вызову прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части, дополнительно на тушение привлекалось добровольная пожарная команда с. Бишкинь.
По предварительной информации, владелица дома, услышав своеобразный звук замыкания электросети, зашла в помещение, где находился холодильник и обнаружила возгорание. Женщина пыталась самостоятельно ликвидировать пожар, но поняв, что это ей не под силу, она побежала за помощью к соседям, которые сообщили о происшествии на линию «101». Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия пожарных пламя успело охватить перекрытия и кровлю дома по всей площади.
В 5:46 пожар был локализован, пожарные предотвратили переброску огня на расположенную рядом с эпицентром горения хозяйственную постройку. В 9:53 пожар удалось ликвидировать.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Бишкинь.
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