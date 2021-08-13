Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:21239

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

29 августа в 5:09, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в с. Даценковка на Лебединщине.

Преодолев расстояние в 24 км, из г. Лебедин по вызову прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части, дополнительно на тушение привлекалось добровольная пожарная команда с. Бишкинь.

По предварительной информации, владелица дома, услышав своеобразный звук замыкания электросети, зашла в помещение, где находился холодильник и обнаружила возгорание. Женщина пыталась самостоятельно ликвидировать пожар, но поняв, что это ей не под силу, она побежала за помощью к соседям, которые сообщили о происшествии на линию «101». Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия пожарных пламя успело охватить перекрытия и кровлю дома по всей площади.

В 5:46 пожар был локализован, пожарные предотвратили переброску огня на расположенную рядом с эпицентром горения хозяйственную постройку. В 9:53 пожар удалось ликвидировать.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Бишкинь.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ночью в Ромнах спасатели оперативно ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме
28.08.2021 16:26

Ночью в Ромнах спасатели оперативно ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме

Сегодня, 28 августа, в 3:05 к спасателям поступила информация, что в г. Ромны по ул. Гостинодворская возник пожар на первом...

В Шостке спасатели вовремя ликвидировали пожар в многоэтажке (видео)
27.08.2021 11:31

В Шостке спасатели вовремя ликвидировали пожар в многоэтажке (видео)

26 августа в 8:17 к спасателям поступила информация, что в г. Шостка по ул. Садовый бульвар возник пожар на верхнем...

В Шостке пожарные предотвратили масштабный пожар
26.08.2021 15:24

В Шостке пожарные предотвратили масштабный пожар

25 августа в 19:24 к спасателям поступила информация, что в г. Шостка по ул. Щедрина горит хозяйственная постройка....

В центре Сум горело здание (видео)
25.08.2021 12:12

В центре Сум горело здание (видео)

Видео пожара в центре Сум изложил в Фейсбуке Александр Алексеенко....

В Шостке три пожарки тушили балкон
19.08.2021 14:24

В Шостке три пожарки тушили балкон

18 августа в 9:20 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре балкона в девятиэтажном жилом доме на ул. Садовый...

view counter

Статьи

Добровільне декларування доходів: що потрібно знати
27.08.2021 17:25
Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
27.08.2021 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.