В Сумах в полузасохшем парке «Счастья» высадили 30 катальп

Участие в посадке деревьев возле озера Чеха в областном центре принял даже глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Напомним: в этом году уже второй раз проводится такое мероприятие в рамках экологической акции «Озеленение планеты», во время которой происходит обновление деревьев, которые были высажены весной, но не прижились.
«Сегодня на их место сажаем новые деревья, чтобы и идея и тот проект, который был начат, заработал для людей. Очень знаково, что такая акция проходит 30 числа, 30 деревьев, в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины, - сказал Дмитрий Живицкий. - Наша общая цель сделать Украину полностью зеленой, увеличить природно-заповедном фонде нашей страны, чтобы оставить будущему поколению зеленый, здоровую планету».
Как отметила глава Благотворительного фонда «Озеленение Украины» Анна Крысюк, уже второй год подряд продолжается проект «Озеленение планеты», в рамках которого высажено более 15 млн деревьев в 140 странах мира. В Украине высаживают наибольшее количество деревьев, все области принимают активное участие.
Соорганизатор проекта «Озеленение планеты» в Сумской области Дмитрий Кулибабин сообщил, что проект проходит при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Организатором глобальной экологической акции «Greening of the Planet» является украинский Благотворительный фонд «Озеленение Украины».
Напомним: после весенней высадки деревьев их попросту никто не поливал. Поэтому большая часть засохла. Денег нет, но вы держитесь!
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