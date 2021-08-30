В Сумах в полузасохшем парке «Счастья» высадили 30 катальп В Сумах высадили 30 катальпа в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

Участие в посадке деревьев возле озера Чеха в областном центре принял даже глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Напомним: в этом году уже второй раз проводится такое мероприятие в рамках экологической акции «Озеленение планеты», во время которой происходит обновление деревьев, которые были высажены весной, но не прижились.

«Сегодня на их место сажаем новые деревья, чтобы и идея и тот проект, который был начат, заработал для людей. Очень знаково, что такая акция проходит 30 числа, 30 деревьев, в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины, - сказал Дмитрий Живицкий. - Наша общая цель сделать Украину полностью зеленой, увеличить природно-заповедном фонде нашей страны, чтобы оставить будущему поколению зеленый, здоровую планету».

Как отметила глава Благотворительного фонда «Озеленение Украины» Анна Крысюк, уже второй год подряд продолжается проект «Озеленение планеты», в рамках которого высажено более 15 млн деревьев в 140 странах мира. В Украине высаживают наибольшее количество деревьев, все области принимают активное участие.

Соорганизатор проекта «Озеленение планеты» в Сумской области Дмитрий Кулибабин сообщил, что проект проходит при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Организатором глобальной экологической акции «Greening of the Planet» является украинский Благотворительный фонд «Озеленение Украины».

Напомним: после весенней высадки деревьев их попросту никто не поливал. Поэтому большая часть засохла. Денег нет, но вы держитесь!