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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах в ДТП травмирован мотоциклист

29 августа, около 19.20, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Вячеслава Чорновола.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 63-летний водитель автомобиля ЗАЗ, выполняя маневр поворота налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Ducatti Corse, водитель которого двигался во встречном направлении. В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Во время проверки транспортных средств по имеющимся полицейскими базам данных, патрульные установили, что мотоцикл находится в международном розыске.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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