В Сумах в ДТП травмирован мотоциклист

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 63-летний водитель автомобиля ЗАЗ, выполняя маневр поворота налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Ducatti Corse, водитель которого двигался во встречном направлении. В результате ДТП 40-летний мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Во время проверки транспортных средств по имеющимся полицейскими базам данных, патрульные установили, что мотоцикл находится в международном розыске.
Для выяснения обстоятельств происшествия на место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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