Сумcкие лучники с медалями этапа Кубка Украины

Лучше всех из сумчан выступил Алексей Гунбин. который занял первое место в индивидуальном разряде среди мужчин. В паре с Ириной Хочиной он завоевал серебряную медаль в миксте. Бронзовые медали завоевали получили сумчане в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин - Владислав Лесняк и Леся Снагощенко заняли третьи места.
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