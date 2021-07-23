Сумcкие лучники с медалями этапа Кубка Украины 27-29 августа в Харькове проходил этап Кубка Украины по стрельбе из лука.

Лучше всех из сумчан выступил Алексей Гунбин. который занял первое место в индивидуальном разряде среди мужчин. В паре с Ириной Хочиной он завоевал серебряную медаль в миксте. Бронзовые медали завоевали получили сумчане в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин - Владислав Лесняк и Леся Снагощенко заняли третьи места.