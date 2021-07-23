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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумcкие лучники с медалями этапа Кубка Украины

27-29 августа в Харькове проходил этап Кубка Украины по стрельбе из лука.

Лучше всех из сумчан выступил Алексей Гунбин. который занял первое место в индивидуальном разряде среди мужчин. В паре с Ириной Хочиной он завоевал серебряную медаль в миксте. Бронзовые медали завоевали получили сумчане в индивидуальных соревнованиях у мужчин и женщин - Владислав Лесняк и Леся Снагощенко заняли третьи места.

Спорт Стрельба из лука
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