На Сумщине будут судить главного лесничего агролесхоза за незаконную вырубку леса

По данным следствия, обвиняемый с целью получения неправомерной выгоды для других лиц без законных оснований разрешил подчиненным срубить 11 дубов на территории Бочечковской объединенной территориальной громады. Незаконно срубленную в июле-августе 2020 года древесину агролесхоз реализовал для хозяйственных нужд одного из обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заключению экспертизы размер ущерба, причиненного лесу, составляет 194 тыс. грн.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред государственным интересам) и ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесном насаждении, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
Досудебное расследование проведено следователями Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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