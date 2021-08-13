За неделю на Сумщине зарегистрировано 295 опасных событий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 78 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 38 зданий, 2 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 3 млн. 740 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, из-за жаркой и засушливой погоды значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожары в природных экосистемах. При обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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