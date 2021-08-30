Губернатор Сумщины обзавелся первым замом Первым заместителем главы Сумской облгосадминистрации назначен Тарас Савченко.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий представил руководителям территориальных органов, министерств, других центральных органов исполнительной власти, правительственных органов в Сумской области, структурных подразделений облгосадминистрации Тараса Савченко как своего первого заместителя.

«Это с одной стороны большая честь и доверие, а с другой - большая ответственность, ответственность за будущее Сумской области, - отметил Дмитрий Живицкий. - Это ответственность, на самом деле, за все отрасли, не только по экономике, но и за те сферы, которые напрямую зависят от финансирования. Это и школы, и больницы, и экология, и многое другое».

Глава облгосадминистрации так объяснил свое мнение: «В Украине происходит реформа децентрализации, громады развиваются, получают новые возможности, средства остаются на местах. Сегодня облгосадминистрация совместно с областным советом, народными депутатами от Сумщины нарабатывает пути решения вопросов наполнения областного бюджета, возможности привлечения дотаций, но на дотациях мы далеко не уедем. Должны работать над развитием экономики области, привлечением инвестиций, над проектами развития, проектами, позволяющими создавать новые рабочие места, производить конкурентную на мировых рынках продукцию».

«Именно задачи регионального развития, наполнения местных бюджетов будут возложены на первого заместителя главы облгосадминистрации», - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Тарас Савченко поблагодарил главу облгосадминистрации за доверие и отметил: «Это классно, когда у тебя с твоим руководителем совпадают не только цели, но и взгляды на их достижение, на механизмы и способы, которые необходимо применять, чтобы цели достигать».

Он заверил руководителей структурных подразделений о том, что впереди очень много творческой разумной работы на результат с рациональным использованием ограниченных ресурсов, которые сейчас есть.

Справка

Тарас Савченко с марта 2021 года работал заместителем главы Сумской облгосадминистрации. До этого более четырех лет - заведующим кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения учебно-научного института бизнес-технологий «УАБД» Сумского государственного университета.