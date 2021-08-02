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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:211276

Сумчан готовят к подорожанию проезда

Сумские перевозчики настаивают на очередном повышении стоимости проезда в маршрутках.

Как сообщил сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, специалисты проанализировали все цифры, которые предоставили перевозчики. Обнаруженные недостатки и замечания уже устранили, сейчас отдел транспорта готовит для обнародования акт регуляторного влияния с новыми тарифами.

По его словам, согласно поданным расчетам, со времени последнего подорожания (которое было в феврале 2021 года) стоимость топлива повысилась на 52%, зарплата – на 37%, стоимость шин – на 10%. Также пришло предупреждение от поставщика топлива, что с 1 сентября будет повышение еще на 20%.

По мнению чиновника, такие цифры угрожают дальнейшей работе пассажирского транспорта.

Напомним: ранее он сообщал, что перевозчики подавали расчеты: 10-11 грн за поездку без карантина, 13 грн – во время карантина.

Экономика Подорожание проезда
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