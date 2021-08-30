На Сумщине еще 13 случаев заболевания коронавирусом

COVID-19 подтвердили у 13 человек (Конотопский р-н - 8, Ахтырский р-н 5, Сумской р-н - 8 ).
По состоянию на 30 августа за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 377 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77486 человек, из них за минувшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).
Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее....
COVID-19 подтвердили у 63 человек (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 6, Сумской р-н -...
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 301 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....