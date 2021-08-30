На Сумщине еще 13 случаев заболевания коронавирусом На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 человек.

COVID-19 подтвердили у 13 человек (Конотопский р-н - 8, Ахтырский р-н 5, Сумской р-н - 8 ).

По состоянию на 30 августа за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 377 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77486 человек, из них за минувшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).