В Сумах увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусом Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

За прошлую неделю заболел коронавирусом 101 сумчанин (на предыдущей неделе 79). Среди заболевших 1 ребенок и 1 медработник. Летальных случаев за неделею не было зарегистрировано (неделей ранее - 2). Выздоровело за неделею 92 пациента, из них 7 детей и 1 медработник. Всего выздоровело 98% всех заболевших. За воскресенье в городе выявлено 8 случаев заболевания, столько же пациентов выздоровело.

На сегодня коронавирусную инфекцию выявлено у 13,7% жителей Сум – 35 581 человек с позитивным ПЦР-обследованием. Среди них 96% - это взрослые. Всего заболел 1451 ребенок, 99% из которых выздоровели. Продолжают лечение 16 человек. Заболело 1462 медработника, 99% выздоровело. Один продолжает лечение, семеро умерли. Всего по городу зарегистрировано 514 летальных случаев, - это 1,4 % от заболевших. На сегодня продолжают болеть 199 жителей Сум.

По Сумской области подтверждено 79 377 случаев, за воскресенье – 13. 1355 больных умерли, - 1,7 % от всех заболевших. Выздоровело 97,6%, за последние сутки 8. Заболело 3389 медработников.