Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 58 человек. В том числе в 5-й горбольнице лечится 15 человек, 3 получают кислородную терапию, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
В детской больнице 29 пациентов, 3 в отделении интенсивной терапии, но это не связано с COVID-19. Также 53 человека с другими инфекционными патологиями.
Всего в городских больницах 274 свободных койки для взрослых, - все с кислородом, и 86 для детей.
Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 18, 2 в отделении интенсивной терапии. В областном госпитале для ветеранов 10 пациентов, 1 в отделении интенсивной терапии.
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 человек....
Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее....
COVID-19 подтвердили у 63 человек (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 6, Сумской р-н -...
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 301 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....