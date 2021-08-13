Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 58 человек. В том числе в 5-й горбольнице лечится 15 человек, 3 получают кислородную терапию, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 14 больных, в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В детской больнице 29 пациентов, 3 в отделении интенсивной терапии, но это не связано с COVID-19. Также 53 человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 274 свободных койки для взрослых, - все с кислородом, и 86 для детей.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 18, 2 в отделении интенсивной терапии. В областном госпитале для ветеранов 10 пациентов, 1 в отделении интенсивной терапии.