Ахтырский «Нефтяник» с двумя победами

Ахтырский «Нефтяник» играл в гостях в Новограде-Волынском против «Звягеля». Благодаря единственному голу Ивана Мряченко на 38-й минуте минимальную победу одержали гости.
После 4 туров у «Нефтяника» 6 очков в 2 матчах и 4-е место в турнирной таблице. Еще два матча перенесены.
Сегодня. 28 августа, проходят игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Сегодня, 27 августа, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 27 августа, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 27 августа, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
В пятницу, 27 августа, пройдут игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....