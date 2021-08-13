Ахтырский «Нефтяник» с двумя победами 28-29 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Ахтырский «Нефтяник» играл в гостях в Новограде-Волынском против «Звягеля». Благодаря единственному голу Ивана Мряченко на 38-й минуте минимальную победу одержали гости.

После 4 туров у «Нефтяника» 6 очков в 2 матчах и 4-е место в турнирной таблице. Еще два матча перенесены.