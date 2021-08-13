Выпускница сумского вуза с еще одной медалью на чемпионате мира Юлия Джима - вторая в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону.

Женский персьют в чешском Нове-Место получился по-настоящему увлекательным и успешным для сборной Украины!

Уже первый огневой рубеж оказался очень эмоциональным: оба лидера гонки, Моника Хойниш-Старега и Маркета Давидова, заработали по два круга штрафа, что позволило пелотону «выровняться»: на втором круге сразу восемь спортсменок шли в интервале двух секунд, пишет biathlon.com.ua.

Была в этой компании и лучшая из украинок на этом чемпионате мира выпускница СумГУ Юлия Джима, и даже промах на втором рубеже не уменьшил шансы нашей олимпийской чемпионки в борьбе за медали: большинство участниц также допускали ошибки, и на середине дистанции Джима оказалась третьей. Впереди были лишь те, кто оба рубежа прошли безошибочно: словачка Паулина Фиалкова и представительница RBU Тамара Дербушева.

Но после первой стойки уже Джима оставила позади себя всех преследовательниц! Еще один идеальный рубеж – и Юля вырвалась в лидеры, прихватив с собой только Маркету Давидову! На третьем круге чешка вышла вперед и начала диктовать темп, но сбить дыхание украинке сопернице не удалось – Джима не потеряла самообладание и снова закрыла все пять мишеней! К тому же сделала это чуть быстрее Давидовой, заработав двухсекундный гандикап на выходе со стадиона!

В этот момент посетило ощущение дежа-вю – именно так два дня назад эти же соперницы уходили на решающий круг в финале суперспринта. И так же, как в пятницу, Давидова сумела довольно быстро ликвидировать отставание и выйти вперед. Но на этот раз украинка уцепилась за соперницу мертвой хваткой и не позволила Маркете создать просвет, а на последнем подъеме перед стадионом совершила рывок и поравнялась с соперницей!

Борьба за последнее женское золото Чемпионата мира по летнему биатлону продолжалась до финишной прямой, и все же «вырезать» финиш у Джимы не получилось: на этот раз она уступила менее секунды, но это серебро на вес золота – настолько захватывающей получилась борьба Юли на протяжении всей гонки!

Еще у трех представительниц нашей команды персьют получился не настолько успешным. Дарья Блашко, стартовавшая 11-й, не сумела чисто пройти ни один из рубежей, и в итоге с шестью промахами закончила гонку на 22-й позиции. Глуховчанка Анна Кривонос стреляла лучше, на круги штрафа заходила четырежды, и на финише обменяла 27-ю стартовую позицию на итоговую 25-ю. Наконец, еще одна выпускница СумГУ Ольга Абрамова не закрыла восемь мишеней и в третьей гонке чемпионата финишировала 39-й.

Гонка преследования. Женщины

1. Маркета Давидова (2+1+0+0) 20:57,3

2. Юлия Джима (0+1+0+0) +0,8

3. Тамара Дербушева (0+0+0+0) +8,4

...

22. Дарья Блашко (2+1+1+2) +2:21,3

25. Анна Кривонос (0+1+3+0) +2:26,0

39. Ольга Абрамова (1+2+2+3) +4:12,1

DNS Елена Билосюк