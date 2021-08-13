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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской пляжник стал вторым на финале чемпионата Украины

27-29 августа в Киеве проходил финал чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие по 16 лучших мужских и женских пар, отобранных во время туров чемпионата в течение сезона. Среди них было и семеро сумчан.

Лучше всех из наших выступил Максим Гладун, который в паре Евгения Журавля из Днепра выиграл «серебро». Выиграла запорожско-одесская пара Сергей Попов / Эдуард Резник. Третье место заняла пара Денис Денисенко / Владислав Емельянчик из Запорожья. Все – представители Центра олимпийской подготовки, который базируется в Сумах. Еще одна сумская пара – Никита Ангелов / Иван Дацюк – заняла седьмое место.

Среди женщин сумчанки Марина Гладун / Екатерина Удовенко заняли пятое место, Дарья Донская / Елизавета Тарасенко – девятое. Лучшими стали: Инна и Ирина Махно из Киева, который в финале обыграли запорожскую пару Ангелина Хмиль / Татьяна Лазаренко. «Бронза» досталась Валентине Давидовой / Диане Луниной (Запорожье / Киев).

Спорт Пляжный волейбол
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