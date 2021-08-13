На Сумщине в ДТП пострадали трое детей Происшествие произошло 28 августа на автомобильной дороге возле с. Рясное.

Как предварительно установили работники Сумского районного управления полиции, 22-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2109 допустила столкновение с автомобилем «Опель Виваро» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2109, двое ее несовершеннолетних пассажиров, а также малолетняя пассажирка автомобиля «Опель Виваро» получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.