На Сумщине в ДТП пострадали трое детей

Как предварительно установили работники Сумского районного управления полиции, 22-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2109 допустила столкновение с автомобилем «Опель Виваро» под управлением 37-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2109, двое ее несовершеннолетних пассажиров, а также малолетняя пассажирка автомобиля «Опель Виваро» получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
27 августа в 21:02 на пешеходном переходе от фонтана «Садко» был сбит ребенок....
27 августа около 20.30 часов по ул. Циолковского, произошло ДТП при участии легкового автомобиля и скутера....
27 августа в 19:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
Сегодня, 27 августа, в Сумах произошла авария с участием электросамоката....
Сегодня, 27 августа, около 9.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....