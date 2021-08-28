На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 63 человек COVID-19 подтвердили у 63 человек (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 37, Шосткинский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 364 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 478 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н – 19, Роменский р-н - 2, Сумский р-н – 11, Шосткинский р-н - 1).