На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 63 человек

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 364 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 478 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н – 19, Роменский р-н - 2, Сумский р-н – 11, Шосткинский р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 301 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 27 августа в Сумской области 79 254 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 26 августа в Сумской области 79 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 25 августа в Сумской области 79 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 24 августа в Сумской области 79 154 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....